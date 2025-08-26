Rubriques

Un prêt scolaire à taux zéro

À l’approche de la rentrée scolaire, période souvent synonyme de dépenses importantes pour les familles, Coris Bank lance une offre spéciale : un prêt scolaire à taux zéro, remboursable sur 12 mois. L’annonce a été relayée mardi par Le Médium.

Cette initiative vise à soulager les ménages contraints d’équiper leurs enfants en cartables, cahiers, stylos et autres fournitures scolaires, alors que le coût de la rentrée ne cesse de peser sur le budget des parents.

Selon la publicité, le crédit est sans intérêt, mais les conditions précises n’ont pas été rendues publiques. Le souscripteur devra probablement fournir certaines garanties à la banque pour accéder à ce financement.

Les négociations s’ouvrent dans le secteur bancaire

Les négociations s’ouvrent dans le secteur bancaire

Les syndicats du secteur bancaire ont décidé de suspendre leur mouvement de protestation, rapporte Togo Matin dans son édition de lundi. Cette décision intervient alors que des discussions ont été entamées avec les ministères compétents.

