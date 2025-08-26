À l’approche de la rentrée scolaire, période souvent synonyme de dépenses importantes pour les familles, Coris Bank lance une offre spéciale : un prêt scolaire à taux zéro, remboursable sur 12 mois. L’annonce a été relayée mardi par Le Médium.

Cette initiative vise à soulager les ménages contraints d’équiper leurs enfants en cartables, cahiers, stylos et autres fournitures scolaires, alors que le coût de la rentrée ne cesse de peser sur le budget des parents.

Selon la publicité, le crédit est sans intérêt, mais les conditions précises n’ont pas été rendues publiques. Le souscripteur devra probablement fournir certaines garanties à la banque pour accéder à ce financement.