Tragique accident de la route

Plusieurs morts dans unaccident impliquant un minibus, annonce jeudi le journal Waraa.

Cinq Français tués © republicoftogo.com

Cinq Français, dont quatre originaires des Bouches-du-Rhône, âgés de 70 à 75 ans, ont péri mardi dans l’ accident.

Depuis le Togo, ils devaient se rendre au Bénin voisin pour y inaugurer une maternité financée par l’association dont ils sont membres.

Cette association est le Lions Club, précise le quotidien français Le Figaro.

