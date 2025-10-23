Tragique accident de la route
Plusieurs morts dans unaccident impliquant un minibus, annonce jeudi le journal Waraa.
Cinq Français, dont quatre originaires des Bouches-du-Rhône, âgés de 70 à 75 ans, ont péri mardi dans l’ accident.
Depuis le Togo, ils devaient se rendre au Bénin voisin pour y inaugurer une maternité financée par l’association dont ils sont membres.
Cette association est le Lions Club, précise le quotidien français Le Figaro.
Information additionnelle
