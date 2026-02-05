Transformation du paysage médiatique

La ministre de la Communication, Florence Yawa Kouigan, a rencontré cette semaine les journalistes et les responsables des médias, indique Waraa paru jeudi.

Cette initiative intervient dans un contexte de profondes mutations du secteur, marqué par l’essor du numérique et l’évolution des pratiques. Les échanges ont porté sur les défis auxquels fait face la profession et sur la nécessité d’adapter le journalisme aux nouvelles réalités avec tous les outils technologiques désormais disponibles.