Un prérequis indispensable à la transformation agricole
Le gouvernement mise sur la sécurisation des terres comme levier stratégique pour stimuler la productivité agricole et renforcer l'attractivité du pays aux yeux des investisseurs, rapporte Eco & Finances dans son édition de vendredi.
Le gouvernement mise sur la sécurisation des terres comme levier stratégique pour stimuler la productivité agricole et renforcer l'attractivité du pays aux yeux des investisseurs, rapporte Eco & Finances dans son édition de vendredi.
Cette approche s'inscrit dans la dynamique de modernisation de la gouvernance foncière nationale, engagée ces dernières années à travers l'adoption du code foncier et domanial, la création de l'Agence nationale du domaine et du foncier et la mise en œuvre de réformes foncières sur plusieurs sites pilotes à travers le pays.
Pour les autorités, des droits fonciers clairement établis et juridiquement protégés constituent un prérequis indispensable à la transformation agricole durable et à la mobilisation des capitaux privés nationaux et étrangers.
Information additionnelle
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