Trois SUV à gagner

L’opérateur de téléphonie Yas Togo lance une opération destinée à récompenser sa clientèle, avec trois voitures à gagner. Les lots sont des Jetour, une marque de SUV chinoise appartenant au groupe Chery, indique Waraa.

Ce type de jeu promotionnel est devenu un classique de la concurrence entre opérateurs.

Sur un marché partagé entre deux acteurs, Yas, propriété du groupe AXIAN, et Moov Africa, chaque client compte. Les deux sociétés se livrent une bataille serrée, notamment sur les forfaits internet et le mobile money, devenu l’un de leurs principaux relais de croissance.