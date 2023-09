Trop brève interpellation

L’activiste franco-béninois Kémi Séba a été arrêté vendredi a l’aéroport de Cotonou puis remis en liberté le lendemain, indique lundi Mega Info.

L’intéressé n’est pas un inconnu.

Initialement membre francophone de Nation of Islam, Kémi Séba se fait d'abord connaître en France en tant que fondateur ou porte-parole de plusieurs organisations, notamment « Tribu Ka », réservée exclusivement aux personnes noires, dissoute par décret pour incitation à la haine raciale, et le Mouvement des damnés de l'impérialisme, dont l'appartenance n'est plus réservée aux seuls noirs, et qui se rapproche de mouvements néonazis et islamistes.

Il est aujourd’hui l’un des relais de la propagande russe en Afrique de l’Ouest.