Un activiste bagarreur

Condamné pour viol en 2014 puis remarqué à plusieurs reprises pour des actions brutales, Egountchi Behanzin est dans le collimateur du Messager paru mercredi.

Il soigne son look d'activiste en se donnant des allures de leader paramilitaire d'un mouvement révolutionnaire, avec son béret vissé sur la tête et ses lunettes de soleil géantes. On dirait une mauvaise parodie des Black Panthers, écrivait il y a 2 ans Le Figaro.

De son vrai nom Sylvain Afoua est d’origine togolaise, précise Le Messager.

Sa Ligue de défense noire africaine a été dissoute en 2021