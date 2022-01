Un bon EPU

L’examen périodique universel (EPU) s’est bien déroulé, indique Le Messager paru mercredi. Le Togo a présenté en début de semaine devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU les avancées réalisées depuis 4 ans en matière de libertés publiques, d’implication des femmes, de santé, d’éducation …

Le pays a reçu des encouragements et des recommandations, notamment en ce qui concerne le droit à la liberté d’expression et de presse, du respect du travail des journalistes et des blogueurs.