Un écosystème qui prospère

La Journée internationale de lutte contre la corruption aura lieu vendredi.

La corruption a des impacts négatifs sur tous les aspects de la société et est profondément liée aux conflits et à l’instabilité qui compromettent le développement social et économique, écrit Waraa.

Elle est endémique dans les pays en développement. Il sera difficile de mettre fin à cet écosystème très profitable pour certains.