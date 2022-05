La désinformation est la diffusion intentionnelle de fausses informations dans le but de faire avancer un objectif politique.

L’Afrique est de plus en plus souvent la cible de telles campagnes.

Ces dernières années, des dizaines de campagnes soigneusement conçues ont déversé des millions de messages intentionnellement faux et trompeurs dans les espaces sociaux en ligne d’Afrique, souligne le Centre d’études stratégiques de l’Afrique qui publie une cartographie de la désinformation en Afrique.

Ces actions de désinformation ont un effet corrosif sur la confiance sociale, l’esprit critique et la capacité des citoyens à s’engager dans la politique de manière équitable, ce qui est l’élément vital d’une démocratie qui fonctionne.

La Russie est le principal pourvoyeur de campagnes de désinformation en Afrique, avec au moins 16 opérations connues sur le continent, indique le Centre.

S’appuyant sur un héritage remontant à Joseph Staline (qui a inventé le terme dezinformatsyia), les tactiques ciblées de désinformation en Afrique sont adaptées de la stratégie militaire russe de « guerre ambiguë ». Cette stratégie amplifie les griefs et exploite les divisions au sein d’une société ciblée, favorisant la fragmentation et l’inaction, tout en offrant aux auteurs de ces actes une dénégation plausible.

L’objectif est souvent moins de convaincre que d’embrouiller les citoyens, créant ainsi de fausses équivalences entre les acteurs politiques démocratiques et non démocratiques, et précipitant la désillusion et l’apathie.

La Russie et d’autres acteurs extérieurs et intérieurs exploitent activement des sites comme Facebook, Twitter, Telegram et TikTok pour fausser intentionnellement l’environnement informationnel. Invariablement, ils le font pour promouvoir un objectif antidémocratique. La désinformation est donc un effort visant à saper la souveraineté populaire en Afrique.

Semer la méfiance et saper la vérité est aussi intrinsèquement déstabilisant – un résultat qui risque de s’étendre tant que des efforts accrus ne seront pas déployés pour le combattre.

Le Centre d’études stratégiques de l’Afrique sert de forum de recherche, de programmes académiques et de plateforme d’échanges d’idées dans le but d’améliorer la sécurité des citoyens en renforçant l’efficacité et la responsabilité des institutions africaines, en soutien à la politique des États-Unis à l’égard de l’Afrique.