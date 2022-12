Un exemple pour le Togo

Pas le moindre morceau de papier ou de plastique par terre. Des rues immaculées aux bordures soigneusement entretenues, des espaces verts à perte de vue et parfaitement taillés. Des immeubles rutilants et des hôtels au luxe impressionnant. Los Angeles, Genève, Londres ? Non, pas du tout.

Il s’agit de Kigali, la capitale du Rwanda.

L’Audience, paru mardi, classe cette ville comme l’une des plus propres du monde.

En impulsant de nouveaux comportements écocitoyens et en réinventant la culture du vivre ensemble, le Rwanda, à travers son umuganda a vraiment de quoi inspirer et émerveiller, écrit le bimensuel.