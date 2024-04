L’hôtel du 2 février de Lomé s’adapte aux demandes de ses clients respectant le Ramadan.

Une page de publicité parue mercredi dans L’Economiste vante les avantages du Saur, petit déjeuner servi en chambre de 3h à 5h30.

Le Sahur (également orthographié Suhoor ou Sahoor) est un terme qui vient de la tradition islamique, désignant le repas consommé tôt le matin par les musulmans avant le lever du soleil pendant le mois sacré du Ramadan. Ce repas précède le jeûne de la journée, qui dure du lever au coucher du soleil.

Le Sahur est crucial car il fournit l'énergie nécessaire pour affronter la journée de jeûne. Il est recommandé de le rendre aussi nutritif que possible, incluant des aliments riches en fibres et en protéines qui aident à maintenir le sentiment de satiété plus longtemps. L'eau et les jus naturels sont également consommés en abondance pour éviter la déshydratation tout au long de la journée.

Selon les enseignements islamiques, prendre le Sahur est une sunna, ce qui signifie que c'est une pratique encouragée par le Prophète Muhammad. Il est dit que le Sahur apporte des bénédictions, et c'est pourquoi les musulmans sont encouragés à ne pas le négliger.

Le Prophète Muhammad a dit : "Prenez le Sahur car, dans le Sahur, il y a une bénédiction."

Traditionnellement, le Sahur se termine avec l'adhan de l'aube (l'appel à la prière), marquant le début du jeûne.

Le Sahur est plus qu'un simple repas ; il est considéré comme un moment de communion et de spiritualité.