Un nouveau conseiller spécial

L’ancien ministre d’Etat, Pascal Bodjona, reprend du service auprès de Faure Essozimna Gnassingbé, écrit jeudi Waraa.

Il a été nommé fin décembre conseiller spécial chargé des affaires politiques.

Cet ancien ambassadeur à Washington débarque au moment ou le pays s’apprête à organiser des élections régionales et législatives. Et dans un an, ce sera l’élection présidentielle.