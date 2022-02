Un nouveau Gandhi ?

Depuis un certain temps, la stabilité et la paix en Afrique sont mis en mal par l’extrémisme violent, le djihadisme et les coups d’État dans plusieurs pays, un véritable casse-tête chinois pour les dirigeants africains et ceux du reste du monde, écrit jeudi Chronique de la Semaine.

Beaucoup de dirigeants africains courent après le président Faure Gnassingbé afin qu’il mette au profit du continent noir, les stratégies du maintien de la paix et de la gestion efficace des crises qui font du Togo l’un des rares pays stables, ajoute ce journal.

Pour l’hebdomadaire, marche dans les pas de Gandhi.