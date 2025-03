Un sport en plein expansion

La Fédération Togolaise de Skate (FTS) a donné le coup d’envoi de sa saison sportive 2025 dimanche dernier sur l’esplanade du stade de Kégué, indique Eco & Finances en kiosque ce jour.

Le skate longtemps perçu comme un simple loisir urbain, connaît aujourd’hui un essor remarquable au Togo. Grâce aux efforts de la FTS et des acteurs du milieu, ce sport de glisse gagne en popularité et attire de plus en plus de jeunes passionnés.

Le skate togolais se développe progressivement avec la création de clubs, l’organisation de compétitions locales et la formation de jeunes skateurs. La FTS, en collaboration avec des partenaires, œuvre à structurer la discipline en mettant en place un cadre légal et en facilitant l’accès aux équipements.