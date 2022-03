Un super patronat francophone

Une Alliance des Patronats Francophones vient d’être créée. Elle regroupe de nombreux pays dont la France, le Bénin, la Belgique, le Liban, le Sénégal et bien sûr le Togo.

Un marché de 536 millions de consommateurs, indique jeudi L’Economiste.

Le patronat togolais est dirigé par Laurent Tamegnon.

Les membres de l’Alliance des patronats francophones travailleront sur des projets d’infrastructures, sur la libre circulation des biens, des services et des personnes, les enjeux de transition écologique et la responsabilité sociale et environnementale, des enjeux de financement et d’investissements ainsi que sur le numérique et la formation professionnelle.

Les travaux feront l’objet d’une restitution lors de la deuxième édition de la « Rencontre des entrepreneurs francophones » prévue à Abidjan en octobre 2022.