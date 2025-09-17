Un symbole en jeu pour l’ANC fragilisée

La question plane avec insistance : Jean-Pierre Fabre pourra-t-il conserver la tête de la commune Golfe 4 ? Depuis la tenue des élections municipales du 17 juillet dernier, la réponse semble de moins en moins évidente pour le leader de l’Alliance nationale pour le changement (ANC).

Contrairement aux dernières élections locales, le scrutin de juillet 2025 n’a pas été favorable à la formation orange, rappelle mercredi le journal Dounia.

Non seulement l’ANC n’a pas réalisé de percée significative à l’échelle nationale, mais elle a aussi perdu sa majorité dans plusieurs communes clés, y compris dans certains de ses anciens bastions.

Pire encore pour l’ANC, cette perte d’influence ne profite pas uniquement au parti au pouvoir (UNIR), mais aussi à d’anciens membres du parti exclus ou partis créer leurs propres formations locales. Une recomposition inattendue du paysage politique local qui force l’ANC à revoir ses stratégies et envisager des compromis inédits.

La commune Golfe 4 n’est pas une mairie comme les autres : elle est emblématique du pouvoir local que Jean-Pierre Fabre a su conquérir et conserver depuis 2019. En la perdant, ce serait bien plus qu’un poste qu’il lâcherait : un symbole, un levier d’action, et une base politique essentielle dans le Grand Lomé.