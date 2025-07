Un terminal flottant bientôt au large des côtes togolaises

Un terminal pétrolier flottant d’une capacité de 160 000 tonnes sera bientôt stationné au large des côtes togolaises, selon les informations rapportées par Togo Matin ce lundi.

Ce projet d’envergure, piloté par le groupe United Petro Group (UPG), basé à Singapour, vise à faire du Togo une plateforme stratégique de stockage et de redistribution de produits pétroliers dans la sous-région ouest-africaine.

Le terminal servira essentiellement à stocker du pétrole brut et du gasoil, en vue de leur réexpédition vers les pays voisins, notamment ceux enclavés comme le Burkina Faso, le Niger ou encore le Mali. L’objectif est de renforcer la sécurité énergétique régionale en offrant une solution logistique plus rapide, flexible et compétitive.

Contrairement aux terminaux terrestres classiques, cette infrastructure flottante permet une réduction des coûts d'installation, une meilleure accessibilité pour les tankers, et une plus grande flexibilité opérationnelle.

Situé sur la façade atlantique du Golfe de Guinée, le Togo dispose d’un port en eau profonde à Lomé, déjà très actif dans le transit de marchandises vers les pays de l’hinterland. Ce nouveau terminal offshore renforcera encore l’attractivité du pays comme hub logistique régional, en s’ajoutant aux infrastructures existantes.