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Un tournant politique assumé

Un an après son instauration, la Ve République fait l'objet d'une analyse approfondie dans Le Messager de ce mercredi.

Apprécier le tournant politique © republicoftogo.com

Un an après son instauration, la Ve République fait l'objet d'une analyse approfondie dans Le Messager de ce mercredi.

Le journal y voit le symbole d'un tournant politique assumé, celui d'un pays qui a fait le choix délibéré de réformer en profondeur ses institutions.

Pour le journal, l'introduction d'un système parlementaire dynamique n'est pas un recul démocratique, comme certains voix de l'opposition ont pu le suggérer, mais au contraire un signe de bonne santé démocratique, une évolution institutionnelle qui place le pays dans la lignée de grandes démocraties parlementaires à travers le monde.

Un an après, le débat reste ouvert. Mais Le Messager tranche clairement : la Ve République est là, elle fonctionne, et elle mérite d'être jugée sur ses actes plutôt que sur les craintes qu'elle a suscitées à ses débuts.

Information additionnelle

Le Messager N°963.pdf

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