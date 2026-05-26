Rubriques

Tendances:
Médias

Dynamique économique régionale

Faure Gnassingbé s'est entretenu samedi dernier avec Abdoulaye Diop, président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), rapporte Le Médium.

Abdoulaye Diop © DR

Faure Gnassingbé s'est entretenu samedi dernier avec Abdoulaye Diop, président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), rapporte Le Médium.

Les échanges ont porté sur la situation économique du Togo et des sept autres États membres de l'Union - Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger et Sénégal - dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques, une volatilité des prix de l'énergie et des défis persistants pour les finances publiques de la zone.

Cette rencontre illustre l'engagement du Togo dans les dynamiques de l'intégration économique régionale, et la volonté du président du Conseil de maintenir un dialogue étroit avec les institutions communautaires au service de la stabilité et du développement.

Information additionnelle

Le Médium N°704.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Optimisme prudent

Optimisme prudent

Patrice Neveu a pris connaissance du tirage. Le Togo évoluera dans le groupe I des éliminatoires de la CAN 2027 face à l'Algérie, la Zambie et le Burundi, et le sélectionneur national n'entend pas se laisser impressionner.

Saison des examens

Saison des examens

La saison des examens est ouverte. Depuis le début de la semaine, 75 964 candidats planchent sur les épreuves du Baccalauréat première partie (Bac 1), donnant le coup d'envoi d'un moment crucial dans le calendrier scolaire.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.