Dynamique économique régionale

Faure Gnassingbé s'est entretenu samedi dernier avec Abdoulaye Diop, président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), rapporte Le Médium.

Les échanges ont porté sur la situation économique du Togo et des sept autres États membres de l'Union - Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger et Sénégal - dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques, une volatilité des prix de l'énergie et des défis persistants pour les finances publiques de la zone.

Cette rencontre illustre l'engagement du Togo dans les dynamiques de l'intégration économique régionale, et la volonté du président du Conseil de maintenir un dialogue étroit avec les institutions communautaires au service de la stabilité et du développement.