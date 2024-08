Une approche holistique

L’autonomisation des femmes, bien plus qu’une simple ambition politique, s’impose comme une priorité incontournable du gouvernement. Le ministère de l’Action sociale, de la Promotion de la femme et de l’Alphabétisation, sous l’impulsion de ses dirigeants, déploie une série de projets ambitieux visant à transformer la vie des femmes à travers tout le pays.

Ces initiatives, détaillées dans Waraa, paru jeudi, témoignent de l’engagement ferme des autorités à promouvoir l’égalité des sexes et à renforcer la place des femmes dans la société.

Les programmes mis en place par le ministère se concentrent sur plusieurs axes stratégiques, tous orientés vers un même objectif : offrir aux femmes les outils nécessaires pour prendre leur destin en main. Parmi les initiatives phares, on retrouve des projets de formation professionnelle et d’alphabétisation, essentiels pour permettre aux femmes d’accéder à des emplois décents et de mieux s’intégrer dans le tissu économique du pays.