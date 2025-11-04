Appui aux civils en détresse

Le journal L’Union paru mardi revient sur la récente participation de Faure Gnassingbé d’une conférence sur les Grands Lacs à Paris.

La paix n’est pas pour demain dans cette région où s’affrontent la RDC et le Rwanda via la milice du M23.

La réunion de Paris avait surtout pour but de mobiliser l’aide humanitaire.

On verra dans le temps si les engagements annoncés sont tenus.