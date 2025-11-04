Rubriques

Tendances:
Médias

Appui aux civils en détresse

Le journal L’Union paru mardi revient sur la récente participation de Faure Gnassingbé d’une conférence sur les Grands Lacs à Paris.

La ville de Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu © republicoftogo.com

Le journal L’Union paru mardi revient sur la récente participation de Faure Gnassingbé d’une conférence sur les Grands Lacs à Paris.

La paix n’est pas pour demain dans cette région où s’affrontent la RDC et le Rwanda via la milice du M23.

La réunion de Paris avait surtout pour but de mobiliser l’aide humanitaire.

On verra dans le temps si les engagements annoncés sont tenus.

Information additionnelle

L'Union N°1904.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Bientôt la fin des remboursements qui traînent ?

Bientôt la fin des remboursements qui traînent ?

Dans son édition de mardi, le quotidien L’Economiste rapporte que les assureurs entendent accélérer le règlement des sinistres automobiles, un domaine où les délai de remboursement restent trop longs, au détriment des assurés.

Lomé domine, la concurrence se prépare

Lomé domine, la concurrence se prépare

Dans son édition de lundi, le journal L’Economiste consacre un article à la performance du Port autonome de Lomé (PAL), qu’il décrit comme étant en avance sur ses voisins de la région.

Dernier délai fixé par l’OTR

Dernier délai fixé par l’OTR

L’Office Togolais des Recettes (OTR) met la pression sur les retardataires. D’après l’hebdomadaire Nouvelle Opinion paru ce lundi, l’administration fiscale a fixé au 30 novembre 2025 la date butoir pour le paiement des droits fonciers.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.