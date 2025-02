Une coopération sur le long terme

Après cinq années d’engagement au Togo, Awa Fady Ba, représentante de Plan International, achève sa mission, a rapporté L’Économiste dans son édition de lundi.

Plan International est une organisation humanitaire et de développement qui œuvre pour la protection et l’éducation des enfants, en particulier les filles, afin de promouvoir l’égalité des sexes et les droits de l’enfant. Présente dans plus de 75 pays, l’organisation mène des programmes visant à améliorer l’accès à l’éducation, la santé, la lutte contre les violences et l’inclusion économique des jeunes.

Durant son mandat au Togo, Awa Fady Ba a supervisé plusieurs initiatives en faveur des enfants et des communautés vulnérables, renforçant l’impact de Plan International dans le pays. Son départ marque la fin d’une période dynamique de coopération et d’actions sociales.