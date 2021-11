Une nouvelle expérience

Vous avez sous les yeux un site rajeuni.

Nouveau par son design et sa navigation simplifiés, notamment pour les utilisateurs en usage mobile.

Et davantage de confort de lecture pour tous.

Cette nouvelle version donne une plus grande place aux illustrations et aux contenus multimédias.

Mais les fondamentaux restent les mêmes depuis 1997, année du lancement du site.

Réactivité et diversité dans le traitement de l’information avec toujours la même rigueur éditoriale.

C’est essentiel avec les flux d’information générés par les réseaux sociaux et leur lot de Fake News.

Le site s’adapte aussi aux évolutions du Togo. Un pays dynamique, une population jeune et ouverte sur l’extérieur, férue de nouvelles technologies et de plus en plus nombreuse à bénéficier de l’internet rapide.

Republicoftogo.com n’oublie pas ses lecteurs traditionnels à l’étranger soucieux d’obtenir au quotidien un contenu pertinent sur tout ce qui permet au Togo d’avancer : la politique, la diplomatie, l’économie, le business, le social, la santé, l’éducation, les innovations …

Une fenêtre est ouverte vers ce qui se passe dans la région et sur le continent. L’interdépendance, l’intégration, la stabilité et les menaces ne sauraient être négligées.

Acteur du débat politique et sociétal avec des valeurs d'ouverture, de modernité et d'innovation, republicoftogo.com est le site des changements à l'affût des idées nouvelles.

republicoftogo.com détecte les faits importants pour l’avenir, et donc pour le présent.

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

Bonne navigation.