Une présence qui devient de plus en plus compliquée

Le Conseil de sécurité a renouvelé le mandat de la Minusma pour un an. Pas de grand changement pour la Force de maintien de la paix au Mali, mais l’ONU devra publier une étude d’ici janvier pour évaluer la mission et ses besoins, cela dans le contexte du gouvernement de transition et du départ des forces françaises et européennes, indique Togo Matin paru ce jour.

La présence de la Minusma et son rôle sont des questions importantes. Des centaines de soldats togolais sont déployés dans ce pays à problème.