Les Nations Unies célèbrent la Journée mondiale de l’océan chaque 8 juin. A cette occasion, le ministre de l’Economie maritime, Kokou Edem Tengue, publie une tribune dans Togo Matin.

‘Vivre et redonner vie à l’océan nécessite un changement de comportement vis-à-vis de notre mode de consommation et de fonctionnement (…) Travaillons ensemble pour rendre l’océan sain et prospère’, demande le ministre.