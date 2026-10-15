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29 règles pour mieux gérer les communes

Le gouvernement demande aux communes et aux régions de gérer leurs budgets 2027 avec plus de rigueur. Le ministre de l'Administration territoriale, Hodabalo Awate, a d’ailleurs fixé 29 règles

Pas de dépenses superflues © republicoftogo.com

Le gouvernement demande aux communes et aux régions de gérer leurs budgets 2027 avec plus de rigueur. Le ministre de l'Administration territoriale, Hodabalo Awate, a d’ailleurs fixé 29 règles

Parmi celles-ci : mieux mobiliser leurs recettes locales, réduire les dépenses non essentielles et consacrer au moins 20 % des recettes propres aux projets de développement. Ces investissements devront aller en priorité à l'eau, à l'assainissement, à l'énergie, à l'éducation et à la santé.

Le ministre demande aussi de réduire les frais jugés non prioritaires, comme certaines dépenses liées aux fêtes ou les frais d'appui divers. Les collectivités doivent d'abord payer les salaires, les cotisations sociales et les autres charges obligatoires.

L'État continue d'appuyer les municipalités avec le Fonds d'appui aux collectivités territoriales (FACT). 

Entre 2020 et 2026, les communes ont reçu plus de 54 milliards de Fcfa, dont 42 milliards pour les investissements. 

Les régions ont reçu 9,5 milliards entre 2025 et 2026, dont 6 milliards.

Au total, plus de 63 milliards ont été versés aux deux niveaux sur ces périodes.

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