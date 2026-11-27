L'Assemblée nationale a adopté jeudi en première lecture le collectif budgétaire 2026 et le projet de loi de finances 2027. Le ministre des Finances et du Budget, Essowé Georges Barcola, a salué un dialogue parlementaire « exigeant et constructif ».

L'année a été bousculée par un événement que personne n'avait prévu : la guerre au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz. Les cours du pétrole devraient grimper d'environ 32 % sur un an, et la croissance mondiale ralentir à 3 %. Pour un pays importateur de pétrole comme le Togo, le coup est rude, d'autant que l'aide publique au développement recule fortement.

L'économie togolaise tient pourtant le cap. La croissance est attendue à 6,3 % cette année, à peine 0,2 point de moins que prévu, puis à 6,5 % en 2027.

Le budget rectifié 2026 s'établit à 2 744,2 milliards de Fcfa, contre 2 751,5 milliards initialement. Il prévoit trois ajustements :

une subvention supplémentaire de 20 milliards de FCFA sur les produits pétroliers, pour protéger le pouvoir d'achat ;

un redéploiement de 11 milliards de dépenses courantes, sans hausse globale ;

96,4 milliards d'emprunts supplémentaires pour des projets, surtout la mécanisation agricole et le numérique.

Conséquence : le déficit passe de 3 % à 3,4 % du PIB. Le ministre attribue ce dérapage « uniquement » à la crise internationale.

Le budget 2027 s'équilibre à 2 684,1 milliards. Il recule de 2,5 %.

La baisse tient au remboursement de la dette, en recul de 161 milliards. Les recettes budgétaires progressent de 3,7 %, à 1 615,2 milliards, et les dépenses de 5,1 %, à 1 915 milliards. Surtout, le déficit revient à 3 % du PIB, conformément aux normes de l'UEMOA.

Les 15 programmes de la feuille de route 2026-2031 recevront 855,2 milliards.

Pour financer cette ambition, le gouvernement mise sur un élargissement de l'assiette fiscale et une lutte renforcée contre la fraude. Il reconduit aussi 14 mesures fiscales, dont l'exonération de TVA sur les produits locaux de l'élevage et de la pêche et le crédit d'impôt pour l'embauche de personnes handicapées.

Essowé Georges Barcola s'est voulu ferme : la règle d'or des 3 % de déficit sera tenue. Il a conclu en reprenant une consigne du président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé : chaque franc inscrit au budget doit produire des résultats « visibles, mesurables et directement perceptibles » par les Togolais.