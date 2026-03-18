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Adjamagbo-Johnson veut voir par elle-même ce qui se passe dans les Savanes

La députée de l’opposition Brigitte Adjamagbo-Johnson a annoncé qu’elle allait effectuer une tournée dans la région des Savanes et de la Kara fin mars pour pour contrôler l’action gouvernementale.

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La députée de l’opposition Brigitte Adjamagbo-Johnson a annoncé qu’elle allait effectuer une tournée dans la région des Savanes et de la Kara fin mars pour pour contrôler l’action gouvernementale.

L’élue de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) avait voté contre la prorogation de l’état d’urgence le 27 février dernier.

Cette région est sous la menace de groupes djihadistes qui tentent des infiltrations régulières depuis le Burkina Faso.

L'opposante a bien sûr le droit de voir ce qui se passe dans cette zone. Mais elle doit éviter que ce déplacement ne soit uniquement à des fins politiciennes. 

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