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L'heure du bilan

« 35 ans de lutte sans alternance, 35 ans d'espoir déçu, 35 ans d'illusion, 35 ans de rêves non réalisés, 35 ans d'avenir hypothéqué ».Robert Yao Daté, le président du Comité d'action pour le renouveau (CAR), fait une grosse dépression.

Robert Yao Daté © republicoftogo.com

« 35 ans de lutte sans alternance, 35 ans d'espoir déçu, 35 ans d'illusion, 35 ans de rêves non réalisés, 35 ans d'avenir hypothéqué ». Robert Yao Daté, le président du Comité d'action pour le renouveau (CAR), fait une grosse déprime.

Une déclaration faite vendredi à l’occasion de l'anniversaire du parti fondé en 1991 par Yawovi Agboyibo.

Face à ce constat d’échec, Daté appelle à changer de cap. 

« À bas les vieilles méthodes, vive le renouveau », a-t-il lancé, exhortant le peuple, et la nouvelle génération en particulier,  à « s'engager sur la voie du changement ».

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