C'est publié au JO !

Le Journal Officiel (JO) indique mercredi que le président de la République a promulgué la loi relative à la modification du code électoral.

Le texte a été adopté le 23 janvier dernier par les députés

Les nouvelles dispositions permettent d’organiser des élections groupées. Elles fixent le cadre de publication des résultats provisoires par la Céni (Commission électorale).

Il y est aussi question des cautions déposées par chaque candidat.

Un texte plus moderne et plus cohérent qui prend en compte les réalités politiques, mais aussi budgétaires.

Une élection groupée est évidemment moins gourmande pour l’Etat. C’est aussi une façon de mobiliser plus facilement le corps électoral.