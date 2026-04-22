Rubriques

Tendances:
Politique

C'est toujours mieux chez les autres

Le Front Citoyen Togo Debout voit dans le changement de pouvoir au Bénin un modèle et un encouragement pour la lutte démocratique au Togo.

Romuald Wadagni, le nouveau président du Bénin © DR

Le Front Citoyen Togo Debout voit dans le changement de pouvoir au Bénin un modèle et un encouragement pour la lutte démocratique au Togo.

L'alternance politique au Bénin ne laisse pas indifférente l'opposition togolaise. Pour le Front Citoyen Togo Debout (FCTD), elle constitue une preuve que le changement est possible dans la sous-région.

« L'alternance démocratique est quand même une réalité au Bénin. Même si la démocratie reste tout un processus, les Béninois l'ont fait et nous l'attendons aussi au Togo », a déclaré David Dosseh, porte-parole du FCTD.

Selon lui, le Bénin illustre avant tout « le jeu de la démocratie, le jeu des alliances, le jeu des intérêts ,  un exemple dont le Togo devrait s'inspirer plutôt que de le critiquer.

Revigoré par cette actualité régionale, le FCTD entend capitaliser sur cette dynamique pour mobiliser ses partisans en vue du meeting prévu le 9 mai prochain.

A court de programmes, les opposants sont contraints de commenter l’actualité des pays voisins.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Ce sera sans nous !

Ce sera sans nous !

Pendant que Lomé se pare de drapeaux et que les préparatifs du défilé battent leur plein, l'Alliance nationale pour le changement (ANC) choisit, elle, l'absence.

Partenariat pour des collectivités plus performantes

Partenariat pour des collectivités plus performantes

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), établissement public français de référence en matière de formation et de gestion de carrière des agents territoriaux, vient de renouveler son engagement aux côtés du Togo en signant une convention de partenariat avec le gouvernement.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.