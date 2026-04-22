C'est toujours mieux chez les autres

Le Front Citoyen Togo Debout voit dans le changement de pouvoir au Bénin un modèle et un encouragement pour la lutte démocratique au Togo.

L'alternance politique au Bénin ne laisse pas indifférente l'opposition togolaise. Pour le Front Citoyen Togo Debout (FCTD), elle constitue une preuve que le changement est possible dans la sous-région.

« L'alternance démocratique est quand même une réalité au Bénin. Même si la démocratie reste tout un processus, les Béninois l'ont fait et nous l'attendons aussi au Togo », a déclaré David Dosseh, porte-parole du FCTD.

Selon lui, le Bénin illustre avant tout « le jeu de la démocratie, le jeu des alliances, le jeu des intérêts , un exemple dont le Togo devrait s'inspirer plutôt que de le critiquer.

Revigoré par cette actualité régionale, le FCTD entend capitaliser sur cette dynamique pour mobiliser ses partisans en vue du meeting prévu le 9 mai prochain.

A court de programmes, les opposants sont contraints de commenter l’actualité des pays voisins.