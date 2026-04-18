Partenariat pour des collectivités plus performantes

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), établissement public français de référence en matière de formation et de gestion de carrière des agents territoriaux, vient de renouveler son engagement aux côtés du Togo en signant une convention de partenariat avec le gouvernement.

Les documents ont été paraphés par le ministre de l'Administration territoriale, Hodabalo Awaté, et Andreas Korb-Laforgerie, chef de service du CNFPT.

Cet accord s'inscrit dans la continuité d'une coopération déjà engagée depuis plus de cinq ans entre le CNFPT et l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales (ANFCT) du Togo, un partenariat dont les deux parties saluent unanimement la qualité et l'impact positif sur la gouvernance locale.

L'objectif de cette nouvelle convention est de renforcer durablement les capacités des élus locaux et des cadres territoriaux, afin qu'ils puissent répondre avec plus d'efficacité et de proximité aux attentes légitimes de leurs concitoyens.

Formation, accompagnement, transfert de savoir-faire, autant d'outils que le CNFPT met au service de la décentralisation togolaise.

Le CNFPT est un établissement public français paritaire et déconcentré qui accompagne les collectivités territoriales et leurs agents dans leur mission de service public.

Il est chargé de construire et délivrer les formations obligatoires à destination des agents des collectivités territoriales : les formations d'intégration, les formations de professionnalisation et les formations réglementées. Le CNFPT conçoit et dispense également des formations de perfectionnement, des formations diplômantes ou certifiantes, et des préparations aux concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale.

Au-delà de la France, le CNFPT développe des partenariats internationaux, notamment en Afrique, pour accompagner les processus de décentralisation, comme au Togo, où il intervient depuis plus de cinq ans.