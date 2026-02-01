Chantiers en panne

La députée de l’opposition Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, s’inquiète de l’arrêt de certains chantiers dans la capitale dont la réhabilitation du Boulevard Houphouët-Boigny.

Depuis 3 ans, les travaux sont à l’arrêt.

Selon l’entreprise, interrogée par l’élu, seul 5% du montant a été versé à ce jour.

Le budget 2026 a affecté des sommes très importantes aux infrastructures routières à Lomé comme dans le reste du pays.