Rubriques

Tendances:
Politique

Chantiers en panne

La députée de l’opposition Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, s’inquiète de l’arrêt de certains chantiers dans la capitale dont la réhabilitation du Boulevard Houphouët-Boigny.

Financements dégagés pour 2026 © republicoftogo.com

La députée de l’opposition Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, s’inquiète de l’arrêt de certains chantiers dans la capitale dont la réhabilitation du Boulevard Houphouët-Boigny.

Depuis 3 ans, les travaux sont à l’arrêt.

Selon l’entreprise, interrogée par l’élu, seul 5% du montant a été versé à ce jour.

Le budget 2026 a affecté des sommes très importantes aux infrastructures routières à Lomé comme dans le reste du pays.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Oui au dialogue sans préalables

Oui au dialogue sans préalables

Le président du Comité d’action pour le renouveau (CAR), Robert Yao Daté, a confirmé la disponibilité de son parti à prendre part à un dialogue politique en gestation.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.