Cohérence numérique

Les députés ont adopté jeudi à l’unanimité le projet de loi sur la modification de la loi relative à la cybersécurité ainsi que celle concernant l’identification biométrique.

Des amendements destinés renforcer l’arsenal juridique dans le domaine du digital, a expliqué la ministre de tutelle, Cina Lawson.

Les compétences de l’Agence nationale de la cybersécurité et celles de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ont été clarifiées et renforcées.

L’Agence nationale d’identification biométrique est elle dotée des outils devant lui permettre de mettre en place une base de donnée fiable.