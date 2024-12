Cohésion et sérénité

Le président Faure Gnassingbé a reçu lundi le Premier ministre et les présidents des institutions de la République pour la traditionnelle présentation des vœux du Nouvel An.

Les responsables ont salué les mesures sociales fortes prises par le Chef de l’État pour soutenir le pouvoir d’achat et renforcer la résilience des Togolais, tout en encourageant la poursuite des efforts pour moderniser les institutions et améliorer les conditions de vie des citoyens.

Ils ont également exprimé ‘leur gratitude pour les réformes constitutionnelles et la gestion exemplaire de la période transitoire, tout en réitérant leur engagement à soutenir la vision inclusive et solidaire du Président de la République’, indique le communiqué officiel.

Sur le plan sécuritaire, les présidents des institutions ont félicité Faure Gnassingbé pour son leadership dans la défense de l’intégrité territoriale face aux incursions terroristes et ont salué les mesures stratégiques pour soutenir les populations affectées et les forces de défense et de sécurité.

En réponse, le président togolais a souhaité à tous une année 2025 marquée par la cohésion et la sérénité, exhortant les institutions à continuer de renforcer la démocratie, l’État de droit et le développement économique et social du pays.