L'Assemblée nationale a adopté mardi en première lecture le projet de loi sur la création de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Le ministre des Finances et du Budget, Essowé Georges Barcola, a salué un texte « de portée majeure » pour le financement du développement.

Le constat de départ est simple. Une partie importante des ressources financières du pays reste dispersée dans divers circuits, ce qui limite son utilisation au service de l'économie : cautions administratives et judiciaires, consignations, garanties, comptes dormants, fonds en déshérence.

La CDC centralisera, sécurisera et fera fructifier ces fonds. Elle sera un établissement public à caractère spécial, placé sous la tutelle du ministère des Finances, avec une autonomie de gestion administrative et financière. Elle agira comme tiers de confiance.

Ces ressources de long terme serviront à financer des secteurs prioritaires : logement social, infrastructures, santé, éducation et transition énergétique.

La réforme s'inscrit dans la feuille de route gouvernementale 2026-2031, dont le programme 14 vise à mobiliser les ressources internes.

Selon M. Barcola, la CDC permettra de mieux maîtriser l'endettement extérieur, de renforcer la résilience financière de l'État et de moderniser le système financier national, à l'image de ce que de nombreux pays ont déjà fait.

Il a assuré que le gouvernement tiendrait compte des recommandations formulées par les députés.

Plusieurs pays africains se sont dotés d'institutions comparables. La Caisse de dépôt et de gestion (CDG) du Maroc, créée en 1959, est la plus ancienne et l'une des plus puissantes. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou encore le Gabon ont aussi la leur.

Le Togo rejoint ainsi un réseau d'institutions qui coopèrent souvent entre elles, notamment à travers un forum des caisses de dépôt africaines.