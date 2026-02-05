Comment Gnassingbé Eyadéma a façonné le Togo contemporain

Le Togo marque jeudi le 21e anniversaire de la disparition du président Gnassingbé Eyadema.

Né en 1935 à Pya, dans le nord du Togo, Eyadéma suit une formation militaire au sein de l’armée française et participe à plusieurs conflits extérieurs. À l’indépendance en 1960, il rejoint l’armée nationale. Dans un contexte d’instabilité politique, il joue un rôle déterminant dans le coup d’État de 1963, puis prend le pouvoir en janvier 1967.

Une fois président, il suspend la Constitution et met fin au pluralisme politique. Cette phase marque le début d’un régime fort, centré sur l’autorité de l’État et le rôle central de l’armée.

À partir de la fin des années 1960, Eyadéma s’attache à consolider l’unité nationale et l’autorité de l’État. En 1969, il fonde le Rassemblement du peuple togolais (RPT), parti unique qui encadre la vie politique pendant plusieurs décennies. Ce système permet une stabilité institutionnelle durable, rare dans la région à l’époque.

Sous son régime, l’administration est structurée, l’armée est renforcée et l’État s’impose comme l’acteur principal de l’organisation politique et territoriale du pays. Ces choix posent les bases du fonctionnement de l’État togolais moderne.

Le long règne de Gnassingbé Eyadéma est marqué par d’importants investissements dans les infrastructures et les services publics. Des routes nationales sont construites ou réhabilitées, facilitant les échanges entre le nord et le sud du pays. Le port autonome de Lomé devient un pôle stratégique pour l’économie nationale et régionale.

Dans les domaines de l’éducation et de la santé, l’État étend son réseau d’écoles, de collèges et de centres de santé, notamment dans les zones rurales. Ces politiques contribuent à une meilleure intégration du territoire et à l’émergence d’une administration présente sur l’ensemble du pays.

Eyadéma met également l’accent sur la souveraineté nationale et la cohésion sociale, en valorisant les symboles de l’unité togolaise et en cherchant à limiter les divisions ethniques et régionales.

Les années 1990 : réformes et continuité

Au début des années 1990, face aux revendications démocratiques, le régime accepte le multipartisme et une ouverture politique encadrée. Bien que contestée, cette période marque l’entrée du Togo dans un nouveau cadre institutionnel, avec une Constitution révisée et des élections pluralistes, même imparfaites.

Eyadéma conserve le pouvoir, estimant incarner la continuité et la stabilité nécessaires au développement du pays.

Sur le plan extérieur, Gnassingbé Eyadéma s’impose comme un acteur diplomatique majeur en Afrique de l’Ouest. Il joue un rôle de médiateur dans plusieurs conflits régionaux, ce qui renforce la visibilité et l’influence du Togo sur la scène internationale.

À sa mort en février 2005, après trente-huit ans à la tête de l’État, Gnassingbé Eyadéma laisse une empreinte profonde sur le Togo. Son action a contribué à poser les fondements d’un pays moderne : un État centralisé, des infrastructures structurantes et une stabilité institutionnelle durable.

Son héritage reste néanmoins contrasté. Si beaucoup reconnaissent son rôle dans la construction de l’État et le développement des bases du pays moderne, d’autres soulignent les limites démocratiques de son régime et les restrictions des libertés politiques. Cette dualité fait de Gnassingbé Eyadéma une figure majeure et complexe de l’histoire politique togolaise.