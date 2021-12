Convivialité et solidarité

‘Je souhaite un joyeux Noël et de belles et paisibles fêtes de fin d’année dans toutes les familles, ici au pays et dans la Diaspora’. Le président Faure Gnassingbé a posté un tweet samedi matin à l’occasion de la saison festive.

Le chef de l’Etat promeut les valeurs de convivialité et de solidarité indispensables en cette période de Noël et de la Nouvelle Année.

‘Que la naissance du Christ apporte joie et bonheur dans vos foyers. Face à la flambée de la pandémie, restons vigilants durant cette période de retrouvailles et de partage. Vaccinons nous et respectons toujours les gestes barrières, a tweeté de son côté le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé.

Ces fêtes se déroulent dans un contexte particulier avec la crise sanitaire qui se poursuit depuis près de 2 ans.