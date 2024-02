Des contenus éditoriaux objectifs

Les médias jouent un rôle crucial dans le processus électoral, tant pour les électeurs que pour les candidats et les partis politiques. Leur influence peut être significative à différents niveaux.

Informer le public, former l’opinion publique, encourager la participation électorale, assurer la diffusion des résultats. La mission est éthique pour garantir l'intégrité et la légitimité du processus démocratique.

Le Togo organise deux scrutins groupés le 13 avril prochain, les législatives et les régionales. Les autorités souhaitent des consultations apaisées.La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) organise ce jeudi à, Kpalimé (120km de Lomé) un e concertation avec les professionnels du secteur.

'Les élections sont souvent des moments de passion et de tensions. Le rôle des médias est très important afin que les élections législatives et régionales se déroulent dans un climat de paix et de sérénité’, a déclaré Badjibassa Babaka, le représentant du président de la HAAC.

Le Togo dispose d’un riche paysage médiatique avec de nombreux journaux, stations de radio et chaînes de télévision.

Il faut aussi prendre en compte les sites internet et les réseaux sociaux dont les contenus sont souvent problématiques.