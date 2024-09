Des forces armées en première ligne contre le terrorisme

À l’occasion de la Journée internationale de la paix, célébrée chaque 21 septembre, le ministre des Droits de l’Homme, de la Formation à la Citoyenneté et des Relations avec les Institutions de la République, Pacôme Adjourouvi, a salué ce vendredi le rôle déterminant joué par les forces de défense et de sécurité face aux menaces terroristes qui touchent le nord du pays.

Le ministre a mis en lumière les efforts des FAT pour repousser les attaques terroristes dans la partie septentrionale du Togo, une zone en proie à des incursions régulières.

Au-delà des efforts militaires, Pacôme Adjourouvi a insisté sur l’importance des valeurs de droits de l’homme, de justice sociale, de tolérance et de solidarité pour garantir la paix à long terme. Selon lui, ces principes sont essentiels pour maintenir la cohésion sociale dans le pays.

Dans cette perspective, le ministère prévoit de lancer plusieurs initiatives concrètes, notamment des campagnes de sensibilisation et des séances d’échanges avec les acteurs sociaux.

Ces actions auront pour objectif de promouvoir une culture de la paix et de renforcer la démocratie dans les communautés, en mettant l’accent sur la gestion pacifique des différends et la consolidation de l’harmonie sociale.

Le thème central retenu pour cette célébration est la promotion de la culture de la paix et de la démocratie. Le gouvernement togolais s’est engagé à renforcer la cohésion sociale par le biais de débats et d’échanges autour des principes démocratiques. Le défi est de mobiliser tous les acteurs de la société pour un dialogue constructif qui permettra de résoudre les conflits de manière pacifique et de garantir une stabilité durable.