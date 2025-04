Des médecins investis pour protéger la stabilité de l’État

Le Togo entre dans une nouvelle ère institutionnelle. Alors que l’entrée en vigueur de la Cinquième République se précise, les premières pierres du nouveau cadre politique sont officiellement posées.

Mercredi, un acte symbolique mais essentiel s’est déroulé à Lomé : trois médecins togolais ont prêté serment devant la Cour Constitutionnelle. Leur mission ? Évaluer l’aptitude physique et mentale des futurs candidats aux plus hautes fonctions de l’État.

Présidée par Djobo-Babakane Coulibaley, l’audience solennelle a marqué un moment-clé dans la mise en œuvre des dispositions de la nouvelle Constitution. « Ce que nous faisons aujourd’hui n’est pas un acte ordinaire. C’est une exigence de rigueur au service de notre République », a déclaré le président de la Cour, saluant l’engagement des praticiens.

Les médecins investis de cette responsabilité sont des figures de proue du secteur sanitaire national :

Pr. Baragou Soodougoua, chef du service de cardiologie du CHU Sylvanus Olympio

Pr. Dagnra Anoumou Yaotsè, spécialiste en microbiologie

Pr. Saka Bayaki, chef du service de dermatologie

En vertu de la nouvelle Constitution, toute personne souhaitant briguer la présidence de la République ou celle du Conseil devra présenter un certificat attestant de son intégrité physique et mentale. Cette exigence vise à éviter toute vacance de pouvoir pour raison de santé, et à renforcer la crédibilité du processus démocratique.

Les médecins ont promis de rendre leurs avis « en toute conscience, objectivité et indépendance », en accord avec leur éthique professionnelle. Un serment qui, au-delà de la forme, donne le ton d’une Cinquième République où responsabilité, transparence et exigence sont appelées à guider l’action publique.

La transition vers ce nouveau régime s’organise pas à pas, et ce premier acte pose le décor d’un Togo résolument tourné vers un État moderne, rigoureux et plus résilient.