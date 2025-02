Diplomatie et coopération : les Parlements africains en réunion au Maroc

La deuxième édition du Forum des présidents des commissions des Affaires étrangères des parlements africains s’est achevée vendredi au Maroc.

Le Togo était représenté par Germaine Kouméalo Anaté, présidente de la commission des relations extérieures et de la Coopération, accompagnée de Patrick Bolouvi, vice-président de la commission de la Défense et de la Sécurité.

Ce Forum est une initiative interparlementaire visant à renforcer la coopération et l’intégration politique en Afrique. Il réunit les représentants des assemblées législatives du continent pour débattre des grands enjeux diplomatiques, économiques et sécuritaires auxquels l’Afrique est confrontée. Et les sujets de préoccupation ne manquent pas en ce moment.

La rencontre se déroule régulièrement au Maroc, un pays qui joue un rôle stratégique dans la diplomatie africaine et la coopération interétatique.