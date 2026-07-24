Du difficile équilibre budgétaire

À Dapaong, la commune Tône 1 veut renforcer la mobilisation de ses recettes locales, dans un contexte marqué par les défis sécuritaires du nord, qui rendent encore plus cruciale la disponibilité de ressources pour maintenir les services publics.

La municipalité vient d'adopter un budget supplémentaire de 305,5 millions de Fcfa, dont 248,1 millions destinés aux investissements : travaux d'infrastructures, services sociaux de base, aménagement du marché de Dapenkpergou.

Mais un obstacle persiste : la faible mobilisation des recettes fiscales. Sur un budget prévisionnel de 404,4 millions pour le premier semestre, seuls 202,6 ont été effectivement recouvrés, soit un taux d'exécution de 50,10 %.

Pour redresser la barre, les conseillers municipaux multiplient les descentes sur le terrain pour sensibiliser les contribuables au civisme fiscal.

La maire de Tône 1, Lene Nanwabe, déplore le faible engagement de certains administrés. ‘Les habitants réclament chaque jour davantage d'infrastructures, de routes, d'éclairage public et de marchés modernes, mais ils refusent de contribuer à l'effort collectif », a-t-elle indiqué.

Ce décalage entre attentes et contributions n'est pas propre à Tône 1. La plupart des communes, engagées depuis 2019 dans le processus de décentralisation, se heurtent au même défi : une assiette fiscale locale encore fragile, qui limite leur capacité à financer seules le développement de leur territoire.