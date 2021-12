Rencontre entre la jeunesse et le Premier ministre ce samedi à Lomé.

‘Le gouvernement s'est inscrit dans une dynamique de dialogue et d'écoute de la jeunesse sur l'efficacité des interventions visant leur épanouissement. Il s'agit d'en mesurer le niveau d'appropriation par les jeunes et surtout de recueillir les points d'insatisfaction et les attentes nouvelles en vue d'une amélioration continue des initiatives’, a déclaré Victoire Tomégah-Dogbé.

Elle avait à ses côtés Myriam Doussou-D'almeida, la ministre du Développement à la base et de la Jeunesse

Cette dernière a souligné qu’il existait de nombreuses opportunité dans les secteurs de l'agriculture, du numérique, de la logistique, de l’énergie et des services.

La politique d’accompagnement repose sur différents mécanismes comme le Fonds d'appuis aux initiatives économiques des jeunes (FAIEJ), le projet d'appui à employabilité et l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs (PAEIJ-SP), l'Agence nationale du volontariat(ANVT) et le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage risques (MIFA).

'Les efforts déployés ces dernières années ont permis à la jeunesse de trouver sa place pour tenter réaliser son plein potentiel, nous allons continuer à amplifier ces réformes’, a indiqué Mme Doussou-D'almeida.