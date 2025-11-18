Rubriques

Tendances:
Politique

Echanges entre les présidents des Assemblées du Togo et du Tchad

Le président de l’Assemblée nationale, Komi Sélom Klassou, et son homologue du Tchad, Ali Kolotou Tchaïmi, président de l’Union parlementaire africaine (UPA), se sont entretenus lundi à Lomé.

Ali Kolotou Tchaïmi (G) et Komi Sélom Klassou lundi à Lomé © DR

Le président de l’Assemblée nationale, Komi Sélom Klassou, et son homologue du Tchad, Ali Kolotou Tchaïmi, président de l’Union parlementaire africaine (UPA), se sont entretenus lundi à Lomé.

Selon M. Tchaïmi, cette visite s’inscrit dans une dynamique de renforcement des relations interparlementaires entre les deux pays. Elle vise aussi à promouvoir la coopération et à favoriser l’échange de bonnes pratiques parlementaires.

Au cours des discussions, les deux responsables ont abordé les perspectives de l’UPA, notamment les enjeux liés à la consolidation de ses actions, à son rayonnement sur le continent et au rôle des Parlements africains dans la gouvernance démocratique.

Le Togo et le Tchad entretiennent depuis plusieurs décennies des relations étroites, fondées sur une coopération politique, économique et sécuritaire. Les deux pays collaborent dans divers domaines d’intérêt commun, notamment la paix, la lutte contre le terrorisme, et l’intégration régionale.

La récente participation du président du Conseil, Faure Gnassingbé, au Forum sur le commerce et l’investissement à Abu Dhabi consacré au Tchad, témoigne de cette proximité.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Une invitation au sursaut collectif

Une invitation au sursaut collectif

Changer les mentalités, ouvrir un nouveau chapitre politique et repenser la gouvernance au Togo : tel est l’objectif affirmé de Kodjovi Aubin Thon à travers son nouvel ouvrage, Ma vision pour le Togo, paru aux Éditions Continents.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.