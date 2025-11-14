Budget et réforme de l’OTR au menu du conseil des ministres

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a présidé vendredi le premier conseil des ministres de la Cinquième République, ouvrant officiellement la nouvelle ère institutionnelle du Togo.

Au menu des travaux : l’examen de l’avant-projet de loi de finances pour l’exercice 2026, un texte stratégique qui devra être adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat avant le 31 décembre 2025.

Ce premier budget de la Ve République s’inscrit dans un contexte de transformation institutionnelle et ambitionne de consolider les acquis économiques tout en intégrant les nouvelles priorités du gouvernement, notamment en matière d’investissements publics, de justice sociale et de résilience économique.

Outre les questions budgétaires, le Conseil a également planché sur une réforme du fonctionnement de l’Office togolais des recettes (OTR), l’administration fusionnée des impôts et des douanes.

Si les détails de cette réforme ne sont pas encore rendus publics, l’objectif affiché est d’améliorer l’efficacité de la collecte des recettes publiques, de renforcer la transparence, et d’optimiser le service rendu aux contribuables.

L’OTR, créé en 2014, est un pilier central du financement de l’action publique au Togo. Cette réforme pourrait marquer un tournant dans sa gouvernance, sa structure organisationnelle ou encore ses outils digitaux, afin de répondre aux exigences d’une administration moderne et performante.