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Emotion et prière à La Madeleine de Paris

C'est dans le cadre solennel de l'église de la Madeleine à Paris que militants, sympathisants et amis du Togo, réunis à l’initiative des sections européennes d’UNIR (France, Belgique et Italie), se sont rassemblés samedi pour célébrer le 60e anniversaire du président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Une partie de l'assistance © DR

C'est dans le cadre solennel de l'église de la Madeleine à Paris que militants, sympathisants et amis du Togo, réunis à l’initiative des sections européennes d’UNIR (France, Belgique et Italie), se sont rassemblés samedi pour célébrer le 60e anniversaire du président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Dans une atmosphère empreinte de ferveur et de recueillement, les fidèles ont adressé leurs prières pour que le chef du gouvernement bénéficie d'une bonne santé, de la protection divine et d'une bénédiction constante dans l'accomplissement de ses hautes fonctions au service du Togo, de la sous-région et du continent africain.

Un moment de communion et de prière pour la paix dans le monde a également marqué cette célébration, témoignant de l'attachement de la diaspora et d’UNIR aux valeurs de fraternité et de solidarité.

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