Etat d’urgence sécuritaire

Le conseil des ministres a t adopté lundi un projet de décret instaurant l’état d’urgence sécuritaire dans la région des Savanes.

Le Togo a été victime d’une attaque djihadiste dans la nuit du 10 au 11 mai 2022 visant un poste avancé du dispositif de l’opération Koundjoaré situé dans la localité de Kpékpakandi (préfecture de Kpendjal).

Ces évènements interviennent après une précédente tentative d’attaque, dans cette même partie du territoire

'Dans le but de créer un environnement et les conditions propices aux mesures administratives et opérationnelles nécessaires à la bonne conduite des opérations militaires, au maintien de l’ordre et de la sécurité dans cette région, le gouvernement a pris le présent décret. Il renforcera la célérité de la prise des décisions et facilitera une meilleure agilité des services publics et des forces de défense et de sécurité.’, indique le communiqué publié à l’issue des travaux.

La constitution autorise le Chef de l'Etat a prendre cette mesure.

Elle vise à donner aux services compétents l'ensemble des outils nécessaires à la conduite des actions visant à protéger les populations.

L'état d'urgence ne doit pas être interprété comme un signe d’aggravation, mais comme une action de renforcement de la protection du pays contre la menace terroriste.

Ce dispositif est en parfaite cohérence avec le plan d'urgence en cours dans la région qui vise à renforcer la résilience de la population.