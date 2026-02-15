Rubriques

Fabre répond aux critiques sur l’appel aux dons

Le président de l’Alliance nationale pour le changement (ANC), Jean-Pierre Fabre, a défendu samedi l’appel à contribution lancé récemment par son parti en direction de ses militants et sympathisants.

Jean-Pierre Fabre © republicoftogo.com

Face aux critiques et aux commentaires suscités par cette initiative, l’opposant  se montre catégorique : « On appelle les militants, les sympathisants, d'aider le parti à financer ses actes. Alors, quel est le problème ? Je n’en vois pas ! », a-t-il déclaré.

Depuis l’annonce de cette collecte, certains observateurs ont évoqué des tensions de trésorerie et jugé inopportune la communication autour de cette démarche. D’autres estiment pourtant que la contribution financière constitue un fonctionnement normal pour une formation politique.

